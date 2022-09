Avatar 2 : on a vu 20 min du film 4 mois avant sa sortie, nos impressions à chaud

Sans doute le film le plus attendu de cette année, Avatar 2 La Voie de l'Eau sera à l'affiche au cinéma le 14 décembre prochain. Une suite qui arrivera 13 ans après un premier épisode qui est devenu le plus gros succès au box office de l'histoire du cinéma avec 2.9 milliards de dollars de recettes. Afin de nous préparer à sa venue, le producteur du film, John Landau, qui est aussi un ami de longue date de James Cameron, vient de démarrer une tournée mondiale pour présenter les premières images du film. Vendredi 16 septembre 2022, nous avons eu la chance d'être conviés par Disney pour découvrir pas moins de 6 extraits du film (20/25 minutes de film environ) pour recueillir nos impressions quatre mois avant sa sortie officielle. A l'heure où nous vous écrivons ces lignes, il est impossible pour nous de vous décrire les scènes dans leur exactitude, car nous sommes soumis à un embargo. En revanche, on peut d'ores et déjà vous dire que l'attente n'aura pas été vaine et que les images qui ont été projetées témoignent de la qualité visuelle incroyable que nous étions en droit d'attendre.Ce qui impresionne en premier lieu, c'est le rendu visuel de toutes les scènes sous-marines, qui prouve qu'on a encore passé un cap en matière d'effets spéciaux. On ne sait pas si ce sont les effets spéciaux parfois médiocres des films Marvel qui a attenué notre sens critique, mais avec Avatar 2, on baigne littéralement dans le photo-réalisme. Il est en effet difficile de dissocier les images réelles aux images de synthèse et James Cameron joue avec, en multipliant les scènes qui mélangent vrais acteurs et avatar 3D. C'est d'autant plus impressionnant que Avatar 2 a également développé une technique unique en son genre, pour laquelle James Cameron en est le pionner : la performance capture sous l'eau. Cela signifie que les acteurs plongent sous l'eau avec leur combinaison et leurs caméras pour capter l'ensemble de leurs mouvements et de leurs expressions faciales.La 3D, argument choc du premier Avatar, et du cinéma de manière générale dans les années qui ont suivi le film de Cameron, a plus ou moins disparu de nos jours. Mais James Camera y tient toujours et il est vrai qu'on ne peut pas lui donner raison quand on s'émerveille devant tous les détails qui prennent vie et relief à la vue de ces séquences sous-marines incroyables. Il faut dire que la technique a aussi évolué en 13 ans, et les lunettes ne sont plus aussi contraignantes qu' à leurs débuts, tout comme elles n'assombrissent plus l'image. Mais la technique n'est pas le seul argument pour nous donner envie de retourner voir cet Avatar 2 La Vioie de l'Eau, l'histoire devrait aussi nous captiver, avec une histoire centrée sur la famille, celle de Sully et de Neytiri, désormais parents. Les événements de cette suite prennent d'ailleurs place une quinzaine d'années après le premier épisode, et on va découvrir non seulement les enfants de notre couple de héros, mais aussi de nouvelles tribus sur Pandora, des êtres capables de vivre dans l'eau. On vous en dit davantage dès lors que Disney nous donne leur feu vert.