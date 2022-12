Avatar 2 : les méthodes du jeu vidéo au cinéma, le making of dévoile un tournage pas évident

2.648.596 sur la même période d'exploitation.Et puisque de nombreuses personnes ont déjà expérimenter le retour à Pandora, 20th Century Studios a décidé qu'il était temps de révéler le premier making of du film, histoire de montrer comme le film a été tourné. Sans surprise, il s'agit des mêmes méthodes que le premier Avatar et que le jeu vidéo utilise depuis de longues années maintenant, à savoir la performance capture. Evidemment, pour celles et ceux qui ont l'habitude de voir des behind the scene coté jeux vidéo, aucune surprise, tandis que les novices en la matière comprendront que les acteurs jouent dans une sorte de grand hangar aménagé pour le tournage. Pas de fond vert / bleu, ni d'écrans qui pourraient projeter un décor numérique comme le fait Disney sur les tournages de Star Wars et Marvel (le fameux Volume), tout se fait en confiance avec son partenaire de tournage et des équipes de techniciens qui sont autour pour rendre l'action crédible. Autant vous dire que l'exercice est compliquée, mais une fois que les émotions ont été enregistrées, la magie peut enfin opérer.