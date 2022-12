Avatar 2 : le milliard au box office est franchi mais le film n'est toujours pas rentable

C’est fait ! #Avatar2 vient de franchir LE MILLIARD au box office au bout de 15 jours. Encore 1 milliard supplémentaire pour être rentable.



🐟 https://t.co/bBde9WuV7m



En France, on est à 5.7 millions d’entrées et on est le 4ème pays en termes d’affluence.#AvatarLaVoiedeLeau pic.twitter.com/wAxyP5KoHM — Maxime CHAO (@MaximeChao) 28 décembre 2022

La France reste le 3ème marché mondial pour #AvatarTheWayOfWater

US 🇺🇸 : 317,1M$

Chine 🇨🇳 : 108,5M$

France 🇫🇷 : 68,2M$

Corée du Sud 🇰🇷 : 58,4M$

Allemagne 🇩🇪 : 46,5M$

Inde 🇮🇳 : 40,7M$

UK 🇬🇧 : 37,2M$

Mexique 🇲🇽 : 29,5M$

Australie 🇦🇺 : 25,2M$

Italie 🇮🇹 : 23,8M$ pic.twitter.com/RFAtTgXuKi — Le Box-Office des films en France et dans le Monde (@boxofficefr) 28 décembre 2022

Ça y est, c'est fait. Avatar 2 vient de franchir le seuil symbolique du milliard de dollars au box office mondial. Un score réalisé en seulement 15 jours d'exploitation, alors que le premier épisode, celui de 2009, était parvenu à l'atteindre en 19 jours. Une suite qui fait donc mieux que son illustre aîné dans un contexte cinéma bien plus compliqué qu'il y a 13 ans. Entre l'explosion du streaming, la pandémie qui a changé les habitudes des spectacteurs et les intempéries glaciales qui sévissent aux Etats-Unis, le film de James Cameron parvient néanmoins à faire venir du monde en salle, malgré les obstacles. Et il n'y a pas qu'en Amérique que Avatar 2 réunit autant de monde dans les salles, puisque la France performe elle aussi en se hissant comme étant le troisième marché mondial pour le film avec 68.2 millions de dollars. En termes de fréquentation, c'est 5.7 millions d'entrées en 15 jours d'exploitation, ce qui en fait déjà le deuxième film le plus vu de l'année 2022 juste derrière Top Gun Maverick et ses 6.4 millions d'entrée au total, qu'il finira pas dépasser facilement.En seulement 15 jours, Avatar 2 fait donc mieux que d'autres blockbusters tels que Black Panther Wakanda Forever (803 millions), Les Minions 2 : Il était une fois Gru (939 millions) ou bien encore Doctor Strange in the Multiverse of Madness (955 millions). On rappelle d'ailleurs qu'en 2022, seulement deux autres films sont parvenus à dépasser le milliard au box office mondial, à savoir Jurassic World 3 Dominion (Le Monde d'après) avec 1 milliard de dollars et Top Gun Maverick et ses 1,4 milliard et chouchou des spectateurs. Là où le film de James Cameron fait fort, c'est cette capacité de se maintenir à une haute fréquence au fil des semaines, ce qui signifie que le bouche-à-oreille fonctionne très bien et que les vacances de Noël poussent les familles et les spectateurs à se rendre dans les salles de cinéma, sachant que beaucoup de personne vont le voir plusieurs fois, souvent pour tester plusieurs expériences cinématographiques différentes (Dolby Cinema, IMAX, 4DS, Screen X).

Malgré cette performance hallucinante, Avatar 2 n'a pas pour autant atteint son seul de rentabilité, le film devant faire au moins 2 milliards pour gagner des sous. Pour rappel, son budget est estimé à 450 millions de dollars, auquel il faut rajouter les dépenses marketing (sans doute de l'ordre de 100 à 150 millions de dollars), et tout ce que les distributeurs et exploitants de cinéma dans le film empocheront aussi de leur côté. Si pour James Cameron, il faut atteindre les 2 milliards, pour Variety, le seuil de rentabilité du film se situerait aux alentours de 1,5 milliard de recettes. La vérite doit se trouver entre les deux.