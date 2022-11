Avatar 2 La Voie de l'Eau : une ultime bande annonce et 4 posters inédits

Il ne reste plus qu'un mois avant l'arrivée au cinéma du très attendu Avatar 2 La Voie de l'Eau, une suite qui arrivera 13 ans après le premier épisode. Au-delà de la prouesse technologique et artistique déjà assurée (nous avons vu 30 min du film en septembre dernier), James Cameron est attendu au niveau de son scénario et des enjeux proposés par ce deuxième épisode. On se rappelle que Jon Landau nous avait dit que le film devait à la fois se suffire à lui-même et ouvrir vers le troisième épisode. On sait que l'histoire se déroulera 10 ans après les événements du premier Avatar et que Jake Sully va tenter de mettre sa famille à l'abri. Avec Neytiri, il va devoir protéger ses 3 enfants que sont Neteyam, Tuktirey, et Kiri jouée par Sigourney Weaver et qui est en réalité un enfant adopté pour une raison qui sera expliquée dans le film. Cet Avatar 2 nous emmènera vers d'autres contrées jamais vues de la planète Pandora, avec une forte appétence pour le monde sous-marin, endroit que le cinéaste adore, lui qui a déjà tourné sous l'eau à plusieurs reprises (Abyss, Titanic). Cette dernière bande-annonce nous révèle de belles images inédites, mais nous épargne de trop nous en montrer, histoire que la surprise au cinéma soit totale.Rendez-vous le 14 décembre prochain pour découvrir ce film dont la durée est de 3h10.