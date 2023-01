Avatar 2 : James Cameron confirme la rentabilité, les 3 prochains épisodes verront bien le jour

Le succès colossal d'Avatar 2 se poursuit dans le monde et semble d'ailleurs inarrêtable. Plus de 1.5 milliard de dollars au box office mondial et plus de 9 millions d'entrées en France au moment de coucher ses lignes, le film de James Cameron a donc réussi son pari de faire revenir autant de monde que pour le premier épisode. Le film parvient même à faire mieux que son aîné dans une période plus compliqué pour le cinéma, après la crisz sanitaire et l'explosion du streaming, auquel on peut aussi rajouter l'inflation. Malgré ces paramètres et ces obstacles, Avatar 2 surpasse donc les espérances. Si beaucoup de choses ont été dites sur le seuil de rentabilité, suite aux propos de James Cameron qui avait statué sur le 3ème ou 4ème plus gros succès cinéme pour enfin gagner de l'argent. Le cinéaste canadien est d'ailleurs revenu sur ses propos, avouant avoir été inexact et estime que son film devient rentable en devenant le 10ème plus gros succès de tous les temps, soit environ 1.5 milliard de dollars selon les experts.Dans une interview accordée à The Hollywood Reporter, James Cameron confirme que le seuil de rentabilité a été franchi et que grâce à cet élan de ferveur, les trois autres épisodes sont assurés de sortir. Une bonne nouvelle, d'autant que James Cameron a construit son film comme une saga découpé en plusieurs chapitres. "Il semble qu'avec l'élan que connaît le film, il passera facilement notre seuil de rentabilité dans les prochains jours, donc il semble que je sois coincé : je vais devoir faire ces autres suites", a déclaré Cameron avec évidemment une réticence complètement feinte, compte tenu de son dévouement évident et de son enthousiasme pour sa franchise, avant d'ajouter : "Je sais ce que je vais faire dans les six ou sept prochaines années. Le fait est que nous allons bien. Je suis sûr que nous aurons bientôt une discussion avec les meilleurs de Disney sur le plan de match pour Avatar 3, qui est déjà dans la boîte - nous avons déjà capturé et photographié tout le film, nous sommes donc en post-production prolongée pour faire toute cette magie en images de synthèse. Et puis Avatar 4 et 5 sont tous les deux écrits. Nous en avons même commencé à mettre le fill 4 dans la boîte. Nous avons commencé une franchise à ce stade. Nous avons commencé une saga qui peut maintenant se dérouler sur plusieurs films.



Interrogé sur les 2 milliards de dollars à atteindre pour le seuil de rentabilité par The Hollywood Reporter, James Cameron a précisé "qu'il n'avait jamais donné de chiffre", avant d'ajouter : "J'ai dit que ce serait l'un des films les plus rentables de l'histoire et quelqu'un d'autre a appliqué ce chiffre et il a été repris. Le nombre est en fait inférieur." Avatar The Way of Water avait un budget de production estimé à plus de 400 millions de dollars, sans compter toute la partie marketing et communication, estimée à au moins 600 millions de dollars, selon les sources de The Hollywood Reporter. Dans une autre interview datée du 10 décembre 2022 avec le journal français 20 Minutes, Cameron a annoncé que la franchise faisait son chemin à travers les quatre éléments, avec un nouveau clan Na'vi centré sur le feu qui sera présenté Avatar 3. De plus, le nouveau clan ne serait pas aussi idyllique et vertueux que les tribus Na'vi de la forêt et de l'eau qui ont été introduites précédemment, mais un peuple plus hostile, plus méchant. "Le feu sera représenté par le 'peuple de la cendre'", a déclaré Cameron. "Je veux montrer les Na'vi sous un autre angle car, jusqu'à présent, je n'ai montré que leurs bons côtés. Dans les premiers films, il y a des exemples humains très négatifs et des exemples Na'vi très positifs. Dans Avatar 3, nous ferons le contraire. Nous explorerons également de nouveaux mondes, tout en poursuivant l'histoire des personnages principaux. Je peux dire que les dernières parties seront les meilleures. Les autres étaient une introduction, un amuse-bouche, de quoi patienter avant de vraiment passer à table...

Avatar 3 est prévu (en supposant qu'il n'y ait pas de retard) pour le 18 décembre 2024.