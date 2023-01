Avatar 2 : des images du tournage sous l'eau en tenue de performance capture, c'est impressionnant

10 102 350 spectateurs très exactement

10 035 930 entrées dans l'Hexagone. La France est d'ailleurs un territoire solide dans la carrière d'Avatar 2, puisqu'elle se classe en troisième position, après les Etats-Unis et la Chine. En même pas un mois, le film est déjà le 7ème plus gros succès de tous les temps, et la barre des 2 milliards devient donc atteignable. Dans un communiqué, 20th Century Studios précise que

20th Century Studios a dévoilé une nouvelle vidéo making of d'Avatar 2 La Voie de l'Eau, qui n'en finit plus d'affoler les compteurs. A la date arrêtée du 8 janvier 2023, le film de James Cameron a dépassé les 1.7 milliard de dollars au box office, tandis qu'en France, le seuil des 10 millions d'entrées a été dépassé -. Un succès colossal, surtout post-COVID et le dernier gros succès de cette trempe remonte à 2019 avec la version live-action du Roi Lion, qui avait terminé sa carrière àprès des 2/3 des entrées ont été effectués dans des salles proposant 3D HDR et technologie HFR, et dans la majorité des cas, en salles premium. Preuve que le public cherche avant tout la meilleure expérience possible avec ce film.Un succès qui a poussé James Cameron à nous dévoiler une nouvelle vidéo making of du film, cette fois-ci pour nous dévoiler des images du tournage sous l'eau, avec les acteurs en tenue de performance capture. C'est en réalité Kiri, le personnage de Sigourney Weaver qui est mis en exergue, elle qui a réussi à rester en apnée plus de 6 minutes. Le record durant le tournage est en revanche détenu par Kate Winslet, qui a été en apnée 7 minutes et 14 secondes. On rappelle que c'est James Cameron qui a initié la performance capture aquatique, faisant développer une technologie qui n'existait pas jusqu'à présent. Dans la vidéo qui suit, on voit non seulement Sigourney Weaver porter son casque pour capturer ses expressions faciales, une combinaison pour ses mouvements, tandis que la surface de l'eau est recouverte de boules de captation pour reproduire à la perfection le mouvement de l'eau. Un travail assez colossal, il faut bien l'avouer.