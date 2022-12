Avalonia : le Disney de Noël tient sa date de sortie et s'offre un nouvel extrait

Don Hall et Qui Nguyen,

Sorti au cinéma aux Etats-Unis (et même un peu partout dans le monde) depuis le 23 novembre dernier, Avalonia (Strange World pour son titre original) tient enfin sa date de sortie en France. Disney vient de révéler que le film d'animation arrivera sur Disney+ le 23 décembre prochain, soit quelques jours avant Noël. De quoi maximiser les chances pour que toute la famille se réunisse pour regarder le dessin animé de Noël pour les grands et les petits. Privé de sortie au cinéma en France pour des raisons de chronologie des médias, Avalonia tentera de toucher un large public directement dans les foyers français. Réalisé parAvalonia nous plongera dans un voyage au cœur d'une terre inexplorée et menaçante peuplée de créatures fantastiques en compagnie des Clade, une famille d'explorateurs légendaires dont les différends pourraient faire échouer leur plus grande mission. On a d'ailleurs droit à un nouvel extrait avec les voix françaises.