Astérix & Obélix L'Empire du Milieu : c'est le meilleur démarrage d'un film français depuis 10 ans, analysons les chiffres

Alors qu'il a très mauvaise presse et que les retours de certains spectateurs ne sont pas non plus très tendre à son égard, Astérix & Obélix L'Empire du Milieu signe le meilleur démarrage d'un film français depuis 10 ans. C'est Pathé, le producteur, qui dévoile les premiers chiffres avec 463.026 spectateurs au cours de la première journée d'exploitation. Attention tout de même, sur ce score, il faut compter les 275.658 entrées réalisées via les avant-premières, puisque la production fait le tour de la France depuis 15 jours pour présenter le film au public, casting dans la salle en guise de cerise sur le gâteau. Si Guillaume Canet et Pathé peuvent un peu souffler, il faut voir comment les entrées se comporteront dans les semaines à venir. Oui, le démarrage est tonitruant, mais le bouche-à-oreille est malheureusement assez calamiteux, la faute à un résultat cinématographique déceptif et surtout pas à la hauteur des 65 millions qui ont été injectés dans la production.Le blockbuster français peut néanmoins s'appuyer sur les vacances d'hiver qui vont démarrer pour la Zone A dès ce week-end pour essayer de ramener un maximum de monde dans les salles. Sans oublier que le film possède une aura familiale qui peut séduire les enfants qui souhaitent découvrir les nouvelles aventures live-action de notre duo de gaulois, portés par des guest-stars qui peuvent encore avoir de l'influence sur ce jeune public. Pour le reste, on est évidemment assez d'accord pour constater l'ampleur de la catastrophique cinématographique qu'est ce film, avec un scénario sans intérêt, une narration inexistante, des comédiens souvent à côté de leurs pompes, des combats d'une pauvreté hallucinante et une mise en scène d'une grande platitude.