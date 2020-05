Assassin's Creed Valhalla : la lame secrète sera beaucoup plus efficace, Ubisoft nous l'affirme

Ashraf Ismaïl pour rassurer la communauté dans les colonnes de Kotaku : "Eivor est un Viking qui reçoit cette arme badass et il doit apprendre à l'utiliser très rapidement. Au début du jeu, il apprendra une technique qui, avec le bon timing, peut tuer en un coup à peu près n'importe qui", confirme-t-il à nos confrères américains. A priori, donc, la lame secrète s'avérera beaucoup plus mortelle à l'image des premiers jeux de la fracnhise : on notera tout de même le "à peu près n'importe qui", sous-entendant que certains ennemis devraient malgré tout lui tenir tête. Les filous.



Assassin's Creed Valhalla nous placera pour rappel dans la peau d'Eivor, un ou une Viking qui s'en ira conquérir les terres anglo-saxonnes pendant l'Âge Sombre : d'ores et déjà très attendu, le jeu débarquera sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X fin 2020.





La lame secrète est sans conteste possible l'arme la plus emblématique de la dense saga Assassin's Creed : symbole du meurtre rapide et redoutable, la réputation de celle-ci s'est quelque émiettée dans les deux derniers opus, Origins et Odyssey, avec une efficacité largement revue à la baisse. Pour Assassin's Creed Valhalla, le premier trailer nous a confirmé que l'ultime outil fera bel et bien son retour ; aussi bien les fans craignent ils une utilisation toujours aussi restreinte que depuis le revirement RPG opéré il y a quatre ans maintenant.C'est ainsi qu'arrive le directeur créatif