Assassin's Creed Valhalla : le season pass se détaille, Beowulf sera de la partie

Alors qu'Ubisoft n'a toujours pas dévoilé de gameplay à proprement parler d'Assassin's Creed Valhalla (mais néanmoins deux très chouettes vidéos à retrouver ici et là ), la firme prend de l'avance et a déjà mis en lumière une édition collector et son season pass : le Store officiel de la firme vient justement de détailler, peut-être par erreur, le contenu de ce dernier et celui-ci devrait rassasier les aficionados de mythologie et contes nordiques puisqu'un certain Beowulf devrait être au casting.Enfin, de ce que l'on sait exactement, c'est qu'une mission titrée "La Légende de Beowulf" sera proposée dès le début du jeu à travers ce season pass qui peut se targuer, en plus, d'apporter "de nouveaux territoires et de nouveaux équipements". On ne sait pas si ce guerrier mythique et le redoutable dragon qui lui fait face seront aperçus - on imagine que oui - et l'on s'en remettra donc à un prochain éclaircissement concret de la part d'Ubisoft. Plutôt intéressant, non ?