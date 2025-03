Assassin's Creed Shadows : une compilation de gameplay de 12 min, tout est passé en revue !

Après des mois à être reporté et à se faire souiller sur les réseaux sociaux, Assassin's Creed Shadows est fin prêt à débarquer sur les étals, la date du 20 mars 2025 étant conservée. Si certaines personnes ont déjà pu récupérer la version physique du jeu (mais sans le patch day one), du côté de la presse et des vidéastes, le jeu a d'ores et déjà été envoyé, à condition cependant d'accepter de tester le jeu dans sa version PC et uniquement via un compte GeForce Now. Les autres qui souhaitent tester le jeu sur consoles doivent attendre le 7 mars 2025 pour se lancer dans l'aventure. Quinze jours pour aller au bout de cette aventure qui se bouclera entre 30 et 40h en ligne droite, et quelque chose comme 80h pour les complétistes. En attendant de vous livrer notre verdict, on vous propose de découvrir les toutes dernières séquences de gameplay publiées par Ubisoft. On s'est amusé à les compiler et ça fait une vidéo de plus de 12 minutes, qui détaille quelques unes des mécaniques du jeu. Rendez-vous le 18 mars prochain à 18h pour le verdict final, date de la levée de l'embargo sur les tests d'Assassin's Creed Shadows.