Assassin's Creed Shadows : le jeu est déjà en vente un mois avant sa sortie, Ubisoft réagit

On ne sait pas si c'est Assassin's Creed Shadows qui est maudit ou si c'est Ubisoft qui est victime d'un enchantement vaudou, mais les galères continuent pour les deux entités. Alors qu'on attend l'arrivée du jeu pour le 20 mars prochain, voilà qu'on apprend qu'Assassin's Creed Shadows est déjà en vente libre dans le commerce, mais uniquement sous le manteau. Depuis quelques heures, des photos du jeu circulent sur les internets montrant des copies physiques dans sa version américaine, son installation sur PS5 et des photos du menu avec Naoe en tenue esquimau bleue, sans doute un costume bonus. Forcément, les leaks autour du jeu n'ont pas tarder à arriver et c'est sur Reddit que les possesseurs de ces versions vendues trop tôt ont partagées le début de leur aventure.Ubisoft n'a pas tardé à réagir, et par le biais d'un message sur ses réseaux sociaux explique que les leaks sont inexorables et que le mieux c'est de s'en protéger pour éviter tout spoil. Se protéger pour ne pas se faire divulgâcher, sachant que le jeu final arrivera le 20 mars prochain. Il s'agit-là des recommandations d'Ubisoft. Forcément, tout le monde se pose la question de savoir comment un jeu pas fini est déjà disponible à la vente, même de façon non officielle. Pour commencer, il faut savoir que des jeux disponibles entre 1 semaine et 1 mois avant leur sortie officielle, c'est fréquent, c'est même une routine du côté des grossistes qui reçoivent les stocks plusieurs semaines avant la sortie d'un produit, ou d'un jeu, pour ensuite les livrer un peu partout dans le pays. N'oublions pas non plus que Assassin's Creed Shadows a été récemment repoussé du 14 février au 20 mars 2025, ce qui signifie que le lancement de la production des disques a pu être déjà faite, soit par anticipation, soit par mégarde. Alors il est certain qu'il ne s'agit pas de la version la plus optimisée, mais elle reste parfaitement jouable. Mieux vaut donc attendre le patch day one pour profiter de la meilleure version possible.