Assassin's Creed : le prochain épisode en Chine ? Un artiste a fait leaker des images

Le 10 novembre prochain sortira Assassin's Creed Valhalla, un épisode centré sur le peuple des Vikings, mais qui permettra de jouer sur les terres de la Norvège, mais aussi en Angleterre. Chez JEUXACTU, on y a déjà joué à plusieurs reprises et on attend d’avoir le jeu en main pour se faire un avis définitif. Du coup, se pose déjà la question de la suite, puisque chaque année, ou presque, Ubisoft nous gratifie d’un épisode nouveau, qui à chaque fois nous emmène dans des contrées différentes. Et justement, et si la destination du prochain épisode avait fait l'objet d'une fuite, ou plutôt d'indices laissés subrepticement par un artiste, avec la promesse de nous ferait voyager du côté de l’Asie et plus précisément de la Chine ?







C’est la question qu’on se pose depuis quelques heures, suite à la parution de deux images, des artworks, réalisés par John Bigorgne, concept artist chez Ubisoft Montréal. Baptisés "Forest" et "Fortress", ces clichés nous laissent entrevoir des décors asiatiques plutôt jolis et qui rappellent l’Asie. Assassin’s Creed au Japon ? C’est un épisode que les fans réclament à cors et à cris depuis des années déjà, mais non seulement Ubisoft a l’air hermétique à l’idée, mais en plus, ça serait quasi trop tard depuis que Ghost of Tsushima lui a damé le pion et de la plus belle des manières. Et Ubisoft a sans doute reconsidéré la Chine comme étant le pays à retenir afin d’éviter la comparaison, surtout qu’elle ne joue pas en faveur d’AC.









Alors peut-être la Chine ? C’est même fort probable, car le style utilisé rappelle les calligraphies à l'encre effacée, qui rappelle la DA utilisée pour Assassin's Creed Chronicles China, sorti en 2015. Autre indice, la "forteresse" que l’on voit n'est autre qu'un fort chinois, et non un château japonais, d’autant que les armes et les armures qu’on aperçoit sont clairement celles utilisées par la Chine durant sa période médiévale. Des concept arts qui pourraient bien teaser sans le vouloir la période dans laquelle se déroulerait le prochain Assassin's Creed.









Et puis, n’oublions pas que le marché chinois est désormais un marché à conquérir, Avec 1,4 milliards d’habitants notamment, le pays est clairement un marché fructueux que Yves Guillemot a d’ores et déjà commencé à séduire. On se rappelle par exemple que l'année passée, le PDG d’Ubisoft déclarait au cours d'une interview à des médias chinois qu'il serait "fantastique" qu'un jeu Assassin's Creed se déroule en Chine, mais "qu'il ne pouvait pas en dire plus aujourd'hui". Ubisoft a déjà prouvé qu’il était prêt à faire des choses exclusives pour la Chine, comme ce jeu Lapins Crétins sorti en juillet 2019 sur Nintendo Switch exclusivement en Chine. La Chine est un marché immense que les éditeurs veulent séduire. Sans oublier que depuis quelques années, la Chine s'efforce de développer ses propres jeux pour elle aussi s'attaquer aux marchés occidentaux, Black Myth Wu Kong étant l'un des exemples les plus concrets.