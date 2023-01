Ant-Man 3 Quantumania : Marvel dévoile de nouveaux posters du film, il y en a 13 de plus !

La campagne promotionnelle d'Ant-Man 3 Quantumania bat son plein et Marvel Studios nous le fait savoir en publiant pas moins de 13 nouveaux posters du premier film de sa Phase 5. Entre les affiches "portrait" des principaux protagonistes, et celles dédiées pour les salles de cinéma spécifiques (IMAX, Dolby, ScreenX, 4DX), il y en a pour tous les goûts. Les artistes ont d'ailleurs pu se faire plaisir en proposant des illustrations classiques, old school ou ultra modernes, et chacun devrait trouver chaussure à son pied. On rappelle que ce Ant-Man 3 Quantumania va permettre au MCU de nous faire découvrir Kang le Conquérant, le nouvel antagoniste capable de manipuler le temps et passer entre les différents Multiverses à sa guise. C'est en quelque sorte le successeur de Thanos, et on va le voir au moins jusqu'en 2026, à la fin des deux prochains Avengers. Ce dernier est incarné par Jonathan Majors, au charisme complètement fou et qui campe un Kang qui s'annonce magistral. Afin d'essayer d'en savoir plus sur le personnage, vous pouvez vous référer à notre vidéo analyse et théories qu'on a publiée récemment.La sortie d'Ant-Man 3 Quantumania au cinéma est prévue pour le 17 février aux Etats-Unis et le 15 février en France.