Ant-Man 3 Quantumania : les avis à chaud de la presse française sont tombés, c'est la désillusion

un cousin peinturluré de Thor 4 et Star Wars", déclare Geoffrey Crété, le Rédacteur en Chef du site, tandis que Antoine Desrues du même journal évoque un "film kitsch, feignant et embarrassant". De l'avis quasi général, les journalistes français présents dans la salle en début d'après-midi sont ressortis décontenancés face à un métrage qui promettait un nouvel espoir. Visiblement, ça ne sera pas pour tout de suite...





1/2 Ant-Man 3 flirte avec le Z, les grosses bestioles plus moches tu meurs (même si le blob en manque de trou m’a bien fait marrer) mais jamais cela ne semble le déranger. Entre un star wars wish, les Gardiens de la Galaxie et du beau gros CGI qui pique les yeux, pic.twitter.com/SNsuY9IxJj — Olivier Portnoi (@PortnoiO) 7 février 2023





2/2 le début de cette phase 5 patine, Quantumania a du mal à captiver. Reste Paul Rudd et Michael Douglas puis Modok (mais vous n’êtes surement pas prêt pour lui). Bref un Marvel aussi vite vu qu’oublié malgré les enjeux mis en place. pic.twitter.com/9FUeDXp2Tf — Olivier Portnoi (@PortnoiO) 7 février 2023





Ça aurait pu être un amusant remix de L'Aventure intérieure/Tron, c'est finalement un cousin peinturluré de Thor 4 et Star Wars



Démarrage tristement boiteux pour la Phase 5 #AntManAndTheWaspQuantumania #AntMan3 #AntManAndTheWasp #Marvel pic.twitter.com/44iupZYBae — Geoffrey Crété (@GeoffCrete) 7 février 2023





Il est loin le temps où Marvel avait envie de (vaguement) raconter quelque chose...#AntManAndTheWaspQuantumania étale son kitsch sans aucune envie. Comme Thor 4, c'est feignant et embarrassant. Dans le genre pilotage automatique, Marvel est devenu un missile d'(im)précision. pic.twitter.com/ZSLYAFL1a8 — Antoine Desrues (@Ant_Desrues) 7 février 2023





#AntManAndTheWaspQuantumania est effroyablement laid. Ses personnages transparents, au service du vide narratif, se noient de concert au cœur d’une imbitable tambouille numérique. Comme l’impression d’être pris au piège dans un paquet d’oursons haribo multicolores. Suis épuisé. pic.twitter.com/Ntqu3xC1Ht — Mehdi Omaïs (@MehdiOmais) 7 février 2023





#AntManAndTheWaspQuantumania synergise la marque Disney à un level de cringe inédit en transportant ses super-héros dans un Star Wars parallèle aussi kitsch que malaisant et mené par un Dark Vador bleu.



Enorme fou rire nerveux au programme.



Ah et personne n'est prêt pour MODOK. pic.twitter.com/TJnxa5QskL — Alexandre Janowiak (@A_Janowiak) 7 février 2023





#AntManAndTheWaspQuantumania est un star wars wish qui veut juste nous placer Kang. Mais ça le fait avec une telle conscience de son inconsequence et de ses CGi aux fraises que ça en devient amusant. Mode "On est moche et on sert à rien mais eh, notre heros est un homme-fourmi!" — Allan Blanvillain (@AllanBlanv) 7 février 2023





#AntManAndTheWaspQuantumania : Marvel studios toujours plus Z, on regarde défiler le spectacle en se foutant plus ou moins des enjeux, dans une indifférence anesthésiée. Du niveau de Thor 4 en un peu moins chiant, avec une louche de « micro space opera ». Deux scènes post-gen. — philippe guedj (@JohnPlissken) 7 février 2023





Premier film de la Phase 5. Ça place les enjeux, ça dose l’humour et on recentre les intérêts. Comme d’habitude avec Marvel Studios, il y a 2 scènes post-génériques. (Et elles sont importantes).#AntManAndTheWaspQuantumania pic.twitter.com/FeE86BRWfk — Maxime CHAO (@MaximeChao) 7 février 2023





Dire que les attentes autour de Ant-Man et la Guêpe Quantumania sont colossales est un bel euphémisme. Premier film de la Phase 5 du MCU, ce troisième épisode des aventures de Scott Lang cristallise pour beaucoup de fans le renouveau d'un cycle parasité par deux années très inégales en matière de films et de série au sein de l'empire Marvel Studios. Il est vrai que depuis la fin de l'ère Avengers Endgame, Kevin Feige semble douter de lui, ou navigue un peu avec hésitation. Avec la crise sanitaire qui a chamboulé pas mal la chronologie des films et séries de la Phase 4 et l'arrivée de Disney+, les enjeux ne sont plus les mêmes. C'est pour toutes ces raisons que Ant-Man 3 est attendu de pied ferme, lui qui introduit enfin Kang le Conquérant, aperçu dans le dernier épisode de la Saison 1 de Loki dans sa version "Celui qui demeure". Nouvel antagoniste qu'on essaie de mettre sur un même piédestal que Thanos, ce dernier semble faillir à la tâche.En effet, depuis quelques heures, les premiers avis de la presse dans le monde tombent, des impressions succintes car l'embargo des critiques est fixé à la veille de la sortie, afin d'éviter au maximum les spoilers. Si la presse américaine soit super emballée par le film, en France, c'est un peu la désillusion, voire même la douche froide pour certains. Un film "qui flirte avec le Z" avance Olivier Portnoi, Rédacteur en Chef de FilmsActu, avant d'ajouter qu'il s'agit d'un "Marvel qu'on aura vite fait d'oublier". Du côté d'Ecran Large, on n'est pas tendre non plus, et le film est comparé à "