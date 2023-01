Ant-Man 3 Quantumania : le nouveau trailer révèle le visage de MODOK, on reconnaît l'acteur

Mental Organism Designed Only for Killing (MODOK donc). On se rappelle d'ailleurs que pour l'introduction de Ant-Man dans le MCU, Kevin Feige avait décidé qu'il s'agirait de Scott Lang, et non Hank Pym, qui est quant à lui interprété par Michael Douglas. En attendant d'en savoir plus, sachez que la sortie de Ant-Man 3 Quantumania au cinéma est prévue pour le 15 février en France (le 17 aux Etats-Unis) et que sa durée a été fixée à 2h05 de film. On a hâte.

C'est la deuxième bande-annonce officielle et elle confirme le ton beaucoup plus sérieux de ce premier film de la Phase 4 du MCU. Marvel s'est-il enfin décidé à passer à l'étape supérieure avec l'arrivée de Kang comme nouvel antagoniste sérieux du Multiverses ? C'est en effet la direction que semble prendre le Marvel Cinematic Universe chamboulé par deux ans à introduire de nouveaux super-héros et trouver sa nouvelle identité après la fin de l'ère Thanos. Toujours est-il que ce trailer numéro 2 met l'accent sur Kang qui semble vouloir courtiser Scott Lang (Paul Rudd), lui promettant de rattraper le temps perdu lorsqu'il est resté bloqué dans le royaume quantique pendant le snap, lui retirant 5 ans de sa vie avec sa fille. Quand un personnage comme Kang est capable de réécrire l'existence et mélange les timelines, on imagine les possibilités monstres que Marvel Studios et Kevin Feige peuvent avoir pour préparer l'arrivée d'Avengers The Kang Dynasty et Avengers Secret Wars.Autre personnage qui est présenté dans cette bande-annonce du jour, c'est celui de M.O.D.O.K., qu'on aperçoit masqué et à visage découvert aussi. Pas difficile de reconnaître l'acteur Corey Stoll qui avait déjà été leaké par Evangeline Lilly sur son compte Instagram lors du tournage, avant qu'elle ne se fasse taper sur les doigts et qu'elle efface son post quelques heures après. Kevin Feige a donc réécrit le personnage par rapport aux comics, et c'est donc Darren Cross qui succède à George Tarleton, ce technicien de l'AIM qui entra en contact avec le cube cosmique pour devenir le