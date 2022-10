Ant-Man 3 Quantumania : le 1er trailer est là, il y a Kang aussi, l'après Thanos peut commencer

Les infos sur sa publication avaient commencé à émerger plus tôt dans la journée, mais c'est fait, le tout premier trailer pour Ant-Man et la Guêpe Quantumania vient d'être laché par Marvel et nous révèle enfin la grande menace de la Phase 4, à savoir Kang. Ce dernier avait déjà été présenté dans la Saison 1 de Loki, mais dans une version alternative, sympa va-t-on dire, et qui se faisait nommer "Celui qui demeure". Un film pour le moins attendu, puisqu'il va enfin permettre à la Phase 4 d'avancer dans son intrigue, et introduire ce qui est le successeur de Thanos. Ce qui est assez étonnant dans ce premier trailer, c'est sa durée de 2'19 min qui est relativement long pour un premier teaser trailer et qui sort des habitudes de Marvel.De nombreuses images sont reprises du sneak peek qui avait dévoilé à la San Diego Comic-Con en juillet dernier, comme cette introduction où Scott Lang profite de sa nouvelle notoriété après avoir vaincu Thanos dans Avengers Endgame. Mais ces moments de joie et de paix ne sont que de courte durée, puisque lui et sa famille vont se retrouver propulser dans le royaume quantique pour gérer une nouvelle menace. C'est là que le ton du film bascule pour nous proposer enfin un récit plus sombre que tous les autres films de la Phase 4 et enfin découvrir un Jonathan Majors plus hostile que jamais. La bande annonce nous permet de découvrir également Bill Murray, décrit par de nombreux leaks comme étant l'un des antagonistes du film, en espérant qu'il ne s'agit pas d'un faux-méchant comme l'a pu l'être Jeff Goldblum dans Thor 3 ou Benicio del Toro dans Les Gardiens de la Galaxie 2. Il faudra attendre le 15 février 2023 pour en avoir le coeur net, date de sortie du film au cinéma en France.