Ant-Man 3 Quantumania : fustigé par la presse, le film est encensé par les spectateurs, voici leurs réactions

La presse a-t-elle encore rien compris ? C'est bien la question légitime qu'on est en droit de se poser quand on va jeter un oeil à la note spectateur obtenues par Ant-Man 3 Quantumania sur le site agrégateur Rotten Tomatoes. Alors que le Metascore de la presse a chuté à 49% (pour 218 reviews), faisant de lui l'un des films du MCU les moins bien notés (Les Eternels est encore plus bas), l'avis des spectateurs tranche radicalement de celui des journalistes mainstream et de la pop culture. Avec 85% de moyenne pour plus de 1 000 avis entregistrés , on se rend compte du décalage (assez classique) entre les deux entités. "Ne vous fiez pas aux critiques, ce film était incroyable" peut-on lire sur Rotten Tomatoes, ou bien encore : "Les effets spéciaux sont très bons", mais aussi "C'est le meilleur film Ant-Man et un bon début pour la Phase 5", sans oublier le classico "N'écoutez JAMAIS les critiques !!! Tout ce que j'ai vu, ce sont des critiques négatives pour ce film, et elles sont à côté de la plaque !! C'est le MEILLEUR film d'Ant man à ce jour, et le premier grand film Marvel de cette phase." D'autres admettent "avoir été scotchés à leur siège pendant les 2h de film", pendant que certains affirment "que le film est drôle, que Kang était super intimidant", mais que le film n'aura que 4.5/5 "parce que le film aurait dû être plus sérieux et se concentrer sur la fermeture de la trilogie plutôt que sur l'ouverture de plus de questions".Le public est là pour défendre les intérêts de Marvel Studios et de Kevin Feige, qui a pourtant avoué récemment qu'il y avait eu beaucoup trop de séries liées au MCU sur Disney+ et qu'il allait ralentir la cadence. On aimerait bien également qu'en termes de post-prod, Marvel puisse à nouveau flirter avec la qualité visuelle, en laissant les techniciens avoir plus de temps pour réaliser tous les effets visuels. Quant au décalage presse / spectateur, c'est assez classique, même si certains rappellent que le review bombing existe aussi bien négtivement comme positivement, les notes spectateurs pour Astérix & Obélix L'Empire du Milieu en sont la preuve récente, avec 55% de comptes créés juste après la sortie du film, des comptes n'ayant jamais donné de notes à un film avant celui de Guillaume Canet...En France en revanche, les spectacteurs sont nettement mieux lunés, puisqu'en se rendant sur Allociné, on s'aperçoit que l'avis du grand public est noté 2.7/5, soit à peu près le même score obtenu via la presse qui affiche une moyenne de 2.4/10. Les Français admettent des enjeux inexistants, des effets numériques indigents et surtout un MODOK qui fait tourner le film en ridicule. En revanche, tout le monde s'accorde à dire que Jonathan Majors est convaincant en Kang, mais que le nouvel antagoniste est décevant dans son traitement.