Ant-Man 3 : le scénariste déprimé par les critiques, pour lui, MODOK est génial

Etrillé par la critique, Ant-Man 3 a également divisé les spectateurs, au point que le film a enregistré une baisse de 70% de fréquentation pour sa deuxième semaine, ce qui n'est autre qye la plus grosse chute d'un film du MCU depuis son existence. Un constat alarmiste pour le premier film de la Phase 5, censé introduire le nouveau némésis des Avengers : Kang le Conquérant, et qui n'a pas manqué d'alerté Jeff Loveness, le scénariste du film, connu aussi pour le scénario de Rick et Morty. Au micro du Daily Beast, ce dernier a avoué ne pas avoir compris les mauvais retours sur le film, au point d'avoir été déprimé pendant plusieurs jours : "Pour être honnête, ces critiques m'ont vraiment pris par surprise. J'étais un peu au fond du trou, les critiques n'étaient pas bonnes et ça m'a fait un choc. Je suis très fier de ce que j'ai écrit pour Jonathan Majors et Michelle Pfeiffer. Pour moi, c'était vraiment du bon boulot, vous savez ? Et ces retours m'ont complètement découragé, j'étais très triste."







S'il est assez rare d'obtenir un retour d'un membre de l'équipe de production des films Marvel après une telle déconvenue (généralement ils font la sourde oreille), l'intervention de Jeff Loveness prouve à quel point les gens du métier restent tout de même sensibles aux critiques. Avec un résultat aussi catastrophique, on pourrait croire qu'ils puissent prendre du recul et se remettre en question, mais il semblerait qu'on adopte une toute autre technique. Comme celle de ne pas prendre en compte tous ces mauvais feddbacks worldwide et se persuader que tout va bien dans le meilleur des mondes. Un constat qu'on peut dresser quand on s'aperçoit que Jeff Loveness a préféré aller voir le film dans une salle où ça riait de bon coeur pour se convaincre qu'il a fait du bon travail. "Je suis allé à une projection du film après la publication des critiques et la sortie du film. Et le public riait, un peu comme le film "Sullivan’s Travels" dans la fameuse scène avec les prisonniers où tout le monde riait de bon coeur." Pour Loveness, le film est parvenu à faire exactement ce qu'il avait prévu dans son script, même si l'industrie veut qu'il pense le contraire.

Je pense que nous vivons à une époque où nous essayons de tout cataloguer pour pouvoir tous en parler ensemble sur Twitter. Je pense que nous devons revoir cet aspect fanboy de groupe et mieux apprécier les choses par nous-mêmes. Quand je suis allé voir Quantumania, j'ai vu les gens rigoler dans la salle et je me suis dit : "Bon sang ! Non, les critiques ont tort et j'ai raison ! MODOK est génial !" Je suis assez content de ce film dans l'ensemble, et je pense que j'ai appris à encaisser les coups cette semaine. Et maintenant que je sais qu'il n'y a rien de grave, je peux continuer à avancer.

On rappelle que c'est Jeff Loveness qui s'occupe du scénario d'Avengers : The Kang Dynasty, et on espère vraiment qu'il saura apprendre de ces mauvaises critiques pour se remettre en queston.