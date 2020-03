Animal Crossing New Horizons : les ventes battent des records dans plusieurs pays, la force tranquille

Nous n'avions aucun doute quant au succès commercial de cet Animal Crossing New Horizons très, très attendu : d'ailleurs, trois jours après son lancement, les premières retombées commencent à se faire entendre et c'est du côté du site GamesIndustry que l'on doit se tourner pour les ventes physiques au Royaume-Uni. Et vous savez quoi ? Le nouveau titre de Big N n'y est ni plus ni moins que le meilleur démarrage de la Switch depuis son lancement ! Avec 3,5 fois plus de copies écoulées qu'Animal Crossing New Leaf (qui était sorti en 2013 sur 3DS), le soft réalise alors un meilleur démarrage qu'un mastodonte comme Super Smash Bros. Ultimate. ! Aucune chiffre précis n'est malheureusement donné.Du côté du Japon, également, Geo Holdings Co. annonce qu'Animal Crossing New Horizons a dépassé le record de Pokémon Épée & Bouclier, qui était d'1,364 million d'exemplaires vendus en trois jours. C'est tout bonnement monumental et, on le rappelle, ces scores nippons comme ceux du Royaume-Uni ne comprennent pas les données digitales. Autant dire qu'avec le confinement imposé, ceux-ci s'avèrent très certainement importants.D'ailleurs, notre test de cet agréable jeu de gestion est disponible à cette adresse