Animal Crossing New Horizon : deux mises à jour pour deux fois plus de corrections

Correction d’un problème où un animal que vous avez invité à déménager d’une autre île ne se déplace pas réellement, laissant la parcelle de terrain allouée vendue et inoccupée.

Correction d’un problème où une demande de Tom Nook pour que le joueur trouve un terrain pour de nouveaux résidents disparaissait.

Correction d’un problème où, après la suppression d’un résident, il devient impossible de déplacer sa maison et/ou d’autres structures.

Correction d’un problème où des Miles Nook et des Clochettes sont soustraits lorsque vous utilisez des Tickets Nook Miles pour aller sur un Île Mystère et acheter un article de Rodrigue.

Ainsi que quelques autres peaufinages





Allez, hop, on retourne sur son île cultiver des navets, c'est important.

Pour beaucoup, Animal Crossing New Horizons est une sorte de bénédiction pendant cette période de confinement sans précédent : seulement voilà, personne n'est parfait et le hit de Nintendo (dont les scores sont stratosphériques ) intégrait encore quelques bugs plus ou moins fâcheux. Pour pallier le problème, Big N vient ainsi de déployer deux mises à jour en pas moins de deux jours, l'objectif étant de combler les millions de petits villageois que nous sommes.Ainsi, la mise à jour 1.1.3 corrige un bug empêchant les ballons de voler correctement dans certaines conditions tandis que la 1.1.2, beaucoup plus conséquente, s'attaque à divers problèmes :