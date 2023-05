Alan Wake 2 : le premier trailer de gameplay est là, le stress et l'angoisse sont palpables !

Parmi les jeux qui ont fait sensation lors du PlayStation Showcase du 24 mai 2023, impossible de ne pas mentionner le premier trailer de gameplay d'Alan Wake 2. De part sa mise en scène, ses graphismes next gen et son atmosphère stressante et angoissante, clairement les petits gars de chez Remedy Entertainment n'ont rien perdu de leur savoir-faire en matière de thriller et d'horreur. La vidéo nous permet de constater que Alan Wake ne sera pas le seul personnage jouable, puisqu'on incarnera cette policière qui ira dans les recoins les plus glauques pour aller déterrer des créatures venues d'ailleurs ou de l'imagination de notre écrivain. Ce dernier semble toujours aussi torturé de l'esprit, si ce n'est plus, et son teint blafard et son look à la John Wick nous permet de s'apercevoir qu'il va avoir besoin d'aide pour dissocier rêve et réalité une fois encore. En regardant le trailer de plus près, on s'aperçoit aussi que Sam Lake, le fondateur du studio, sera présent dans le jeu, puisqu'il a été modélisé avec soin et fidélité. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que cela arrive, puisqu'on rappelle que le faciès des deux premiers Max Payne était déjà basé sur son visage à lui.Autrement, la date de sortie de ce Alan Wake 2 a été confirmée à la fin de la vidéo, et les rumeurs avaient encore vu juste, il sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series le 17 octobre 2023.