Alan Wake 2 : c'est confirmé, ce sera un vrai survival horror, du gameplay 4K

Déjà présenté en grandes pompes lors du PlayStation Showcase du 24 mai dernier, Alan Wake 2 s'est également illustré ce soir lors du Summer Game Fest de Geoff Keighley. Sam Lake, le patron des studios Remedy Entertainment, est en effet monté sur scène pour présenter son jeu, et confirmer que cette suite lorgnera vers le survival horror. Et il est vrai que le segment qui a été proposée (et qu'on avait pu apercevoir dans le trailer de gameplay il y a trois semaines) nous montre des mécaniques de gameplay qui se rapprochent davantage des derniers Resident Evil plutôt que du premier Alan Wake. Notamment cette caméra à l'épaule qui immerge davantage le joueur dans le stress et l'angoisse. Beaucoup ont reconnu le passage où Saga Anderson, agente du FBI, arrive dans une épicerie abandonnée de Cauldron Lake. Le bâtiment est envahi par la nature, les lumières sont éteintes et l'ambiance ultra lugubre. Comme d'hab', la jeune femme est seule et doit inspecter les lieux, jusqu'à faire la rencontre d'un homme portant un masque de tête de cerf. Ce dernier se semble pas trop craindre les balles, mais plutôt la lumière, la raison pour laquelle il faut lui braquer la lampe-torche sur la tronche pour le voir vaciller. Survival-horror oblige, le titre limitera les munitions, tandis que les graphismes permettront de mettre en avant le rendu horrifique de cette suite.La date de sortie d'Alan Wake 2 est programmée pour le 17 octobre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.