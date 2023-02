Zelda Tears of the Kingdom sera le 1er jeu Switch vendu 70€, le collector dévoilé également

Sans aucun doute la sensation du Nintendo Direct du 8 février 2023, Zelda Tears of the Kingdom sortira bien le 12 mai prochain, c'est acté. Comme souvent avec les gros AAA du constructeur japonais, on aura droit à une belle édition collector annoncée également lors de l'événement nocturne. Les détails de son contenu ont été révélés avec notamment le jeu dans sa version physique, un steelbook, un set de 4 pin's, un recueil d'illustrations (artbook quoi) et un poster métallique Iconart représentant le fameux key art. Le tout sera évidemment emballé dans un joli packaging reprenant des éléments forts du jeu, pour un prix de 129$, et sans doute 129€ en France. Dans le même temps, les sites d'achat en ligne ont également confirmé que Zelda Tears of the Kingdom sera le premier jeu à être vendu à 70$ (70€ chez nous donc), soit l'augmentation des 10$/10€ que les autres constructeurs ont déjà instauré chez eux. On imagine qu'il s'agit du premier jeu d'une longue liste à ce tarif-là et il va falloir désormais s'y habituer...