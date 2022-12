Zelda Tears of the Kingdom : la Switch OLED Collector a fuité, elle est magnifique !

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom se prépare en coulisses, avec notamment une édition collector de la Nintendo Switch OLED. Depuis quelques heures, un utilisateur a fait fuiter des photos de la machine aux couleurs du jeu, trouvées visiblement sur un forum chinois. Quand on sait que chez Nintendo, plus aucun jeu physique n'est fourni avec les consoles en édition limitée depuis de nombreuses années, on peut imaginer que la production de cette Switch OLED Zelda Tears of the Kingdom ait déjà démarré dans les usines chinoises. Dans le détail, on apprécie fortement les Joy-Con bi-couleurs, dorés sur la face avant et blanc sur le flanc arrière, habillés en plus des symboles runiques qu'on a pu apercevoir sur le bras droit de Link. On observe également des spirales sur l'autre Joy-Con, symboles qu'on retrouve aussi sur le dock de la Switch. En regardant de plus près la machine, on s'aperçoit que le dos de l'écran de la Switch arbore aussi les spirales, ce qui lui confère un charme certain. On attend maintenant une annonce officielle avec son tarif, même si on se doute que cette Switch OLED Zelda Tears of the Kingdom sera proposé au même prix que les versions Splatoon 3 récemment, c'est-à-dire 359.99€.