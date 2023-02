Zelda Tears of the Kingdom : enfin du gameplay, un Breath of the Wild 1.5, les joueurs sont partagés

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, dont la date de sortie est toujours calée au 12 mai prochain, c'est une bonne nouvelle. Bien que cette nouvelle vidéo nous permet d'entendre la voix bien grave de Ganondorf interprété par Frédéric Souterelle (qui double aussi Kratos par ailleurs), l'histoire qui entoure la suite de Breath of the Wild reste encore bien flou. Pourquoi Zelda et Link ont-ils besoin de ces larmes du royaume ? De qui proviennent-elles ? Pourquoi Link se retrouve soudainement avec un bras qui semble consumé ? Et quelle est donc cette nouvelle technologie qui permet à notre héros, vraisemblablement encore muet, de se déplacer sur terre comme dans les airs ? Autant de questions que Nintendo se garde bien de répondre, puisque ce sont les joueurs qui découvriront le scénario au moment de la sortie.







En attendant, les premières retour par rapport à ce gameplay trailer sont assez partagées sur les réseaux sociaux. Si visuellement c'est toujours aussi séduisant et dans la droite lignée de Breath of the Wild, en termes de gameplay, les internautes trouvent que les évolutions ne sont pas fracassantes, limite que le jeu ne semble pas avoir beaucoup changé. S'il est évident trop tôt pour tirer des conclusions hâtives, il est vrai que la vidéo a été assez chiche en proposition nouvelles. Certes, Link n'a plus besoin de son aimant pour déplacer les objets désormais, puisque c'est son nouveau bras qui est capable de les déplacer ; certes il peut désormais utiliser plusieurs véhicules différents pour se déplacer, aussi bien sur terre comme dans les airs, mais cette suite a pour beaucoup un air de déjà-vu / déjà-joué. Espérons que Nintendo nous ait gardé les vraies cartouches pour plus tard, car effectivement, on s'attendait à plus percutant pour terminer ce Nintendo Direct nocturne.



A noter que ce Zelda Tears of the Kingdom sera le premier jeu Nintendo Switch vendu 70$ aux Etats-Unis. Il y a donc de fortes chances pour que le prix augmente lui aussi de 10€ de plus en France pour atteindre les 70€...





Il aura donc fallu attendre ce mercredi 8 février 2023 pour avoir enfin droit à du gameplay de