Yakuza Like a Dragon : la PS5 tient enfin une date de sortie, ça sera en 2021

Ichiban Kasuga, le successeur de l'illustre Kazuma Kiryû.



Naturellement, ceux qui disposeront déjà de la version PS4 pourront bénéficier d'une mise à jour gratuite pour en profiter sur PS5, sachant qu'il sera tout à fait possible d'acheter directement Yakuza : Like a Dragon sur la nouvelle machine du constructeur japonais - le prix annoncé est de 59,99$. Naturellement, le Smart Delivery permettra d'en faire de même sur les consoles de Microsoft.





Yakuza : Like a Dragon sortira sur PS5 le 2 mars 2020. C'est en effet ce que SEGA annonce dans un communiqué officiel, où il est rappelé que le jeu débarquera le 10 novembre sur Xbox Series X et Xbox Series S. Comme on le pressentait , la Xbox One, le PC et la PS4 y auront aussi droit dès le 10 novembre, alors qu'ils n'étaient censés être servis que le 13 novembre. Quoi qu'il en soit, les futurs possesseurs de la console next-gen de Sony Interactive Entertainment devront donc patienter plus de trois mois avant de découvrir les aventures de