Yakuza Like a Dragon : le jeu daté sur Xbox Series X, la sortie sur les autres supports avancée ?

Yakuza : Like a Dragon sortira le 10 novembre prochain, ce qui signifie qu'il fera partie du line-up de lancement de la Xbox Series X. Compte tenu que le PC, la Xbox One et la PS4 sont censés être servis le 13 novembre, nombreux sont ceux à se demander si la firme de Haneda ne va finalement pas faire le choix d'avancer la commercialisation du jeu sur ces supports.Interrogé sur le sujet, SEGA s'est contenté de rediriger les médias vers son dernier communiqué qui, s'il rappelle que Yakuza : Like a Dragon est attendu sur PC, PS4 et Xbox One, se garde bien d'indiquer la date du 13 novembre. Il n'est donc pas impossible que l'éditeur se laisse une marge de manoeuvre. Enfin, n'oublions pas que le jeu est aussi prévu sur PS5.