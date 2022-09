Xbox : une nouvelle manette "Mineral Camo", avis aux amateurs de camouflage

Alors avoir démenti les rumeurs d'une Xbox Series X blanche apparue dans un spot télé du fabricant Logitech le week-end dernier, Microsoft officialise l'arrivée d'un nouveau coloris pour sa manette Xbox. Il s'agit du modèle "Mineral Camo" qui est en réalité une manette avec un habillage camouflage, mais avec un côté minéral. Il faut comprendre par là que l'objetffiche un bleu minéral profond, des nuances de violet lumineuses et des motifs camouflage d’un violet plus sombre. Un mariage qui fonctionne à mervelle et qui apporte un ton océanique inspiré par les cristaux de géodes. Pour ce qui est de la manette, rien ne change, c'est toujours la même et elle est toujours compatible avec le PC, les téléphones et les tablettes. La Xbox Mineral Camo est déjà en vente libre au prix de 64,99€ , un prix bien plus raisonnable que chez la concurrence PlayStation.