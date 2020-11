Xbox Series X|S : la console signe le meilleur lancement de l'histoire de la marque

Microsoft a officiellement annoncé que le lancement des Xbox Series X|S était désormais le meilleur de l'histoire de la marque, avec un nombre record de machines écoulées sur les premières 24h de commercialisation. Bien sûr, aucun chiffre n'est communiqué, mais la marque en profite pour ajouter que ces ventes sont également réalisées auprès de joueurs qui ne possédaient pas de Xbox auparavant, ce qui implique un fort pourcentage de nouveaux clients pour Microsoft. Grâce à la rétrocompatibilité, la sortie de ces machines permet également de revendiquer le plus gros line-up de lancement, avec 3,594 titres d'ores et déjà disponibles. Enfin, le service d'abonnement Game Pass semble cartonner puisque 70% des joueurs qui ont fait l'acquisition d'une Series X|S sont abonnés. Après la sortir troublée de la Xbox One, on ne peut que se réjouir de voir Microsoft reprendre du poil de la bête, et offrir une concurrence plus agressive face à Sony. Comme chacun le sait, une concurrence acérée n'a qu'un seul vainqueur : le consommateur.