Xbox Series X : une console taillée pour les développeurs et les joueurs, d'après Microsoft

Jason Ronald

, partner director of program management chez Microsoft. Ils en ont profité pour l'interroger sur la Xbox Series, une console que le constructeur américain a conçu avec les développeurs et les joueurs en tête manifestement. "Ca dépasse le cadre des chiffres que nous pouvons communiquer ou non, affirme-t-il au sujet du SSD de la machine. On s'efforce d'optimiser l'expérience des développeurs afin qu'ils soient en mesure de proposer les meilleurs jeux possible, au lieu de courir après des records. Nous avons toujours parlé de performances constantes et durables."



"On aurait très bien pu utiliser une fréquence variable, ajoute-t-il en faisant référence au GPU de la Xbox Series X. La réalité, c'est que les développeurs auraient eu du mal à optimiser leurs jeux, même si ça nous aurait permis de bénéficier de plus de téraflops qu'actuellement, par exemple. Vous savez, ce n'est pas le plus important. L'essentiel, ce sont les expériences que les développeurs sont en mesure de créer pour les joueurs."



On rappelle que le mois prochain, Microsoft devrait mettre le paquet lors d'un événement qui s'articulera autour des prochaines exclusivités Xbox. Halo Infinite figure bien évidemment tout en haut de la liste, mais on espère également apercevoir les projets sur lesquels planchent Playground Games et, surtout, The Initiative. Basé à Santa Monica, ce dernier compte dans ses rangs plusieurs vétérans de l'industrie à qui l'on doit GOD OF WAR, Red Dead Redemption 2, ou encore The Last of Us 2.

Le site mexicain Xataka a récemment eu l'occasion de s'entretenir avec