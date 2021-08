Xbox Series X : une console collector pour les 20 ans de Halo et une manette Elite 2 Master Chief

Microsoft a sorti les grosses cartouches pour l'Opening Night de la gamescom 2021, avec pour commencer une belle cinématique consacrée au mode multijoueur de Halo Infinite. Le titre de 343 Industries, qui devait accompagner la sortie des Xbox Series X|S il y a un an sera sur le marché à partir du 8 décembre 2021. Mais un mois plus tôt, le 15 novembre 2021, Microsoft commercialisera la première Xbox Series X collector, qui revêtira les couleurs de Halo Infinite, histoire de fêter les 20 ans de la saga. Son design est inspiré de l'armure du Master Chief, avec un revêtement extérieur sombre et metallique, mais avec une pointe dorée en sus. On reconnaît aisément le plastron de notre héros casqué et on peut aussi voir un motif en forme d’étoiles semblable à celui de Zeta Halo, celui-ci s’étend jusqu’au dessus de la console pour atteindre le ventilateur. Sous ces étoiles, le ventilateur affiche un bleu qui rappelle Cortana et lorsque la console s’allume ou s’éteint, elle émet des sons issus de Halo. La manette accompagnant cette console arbore un design similaire sur l’avant, une mention dorée du 20ème anniversaire à l’arrière ainsi que des grips sur les côtés et à l’arrière. Le rendu est superbe. Les précommandes sont déjà ouvertes et la machine est proposée à 549,99€, en édition limitée, forcément.













Mais ce n'est pas tout. Afin que l'anniversaire soit grandiose, Microsoft a aussi prévu de commercialiser une version collector de la manette Xbox Elite Series 2, estampillée aux couleurs du jeu Halo Infinite. Là aussi, le design s’inspire de l’armure iconique de Master Chief, avec un vert métallique sur la coque, tandos que la croix directionnelle sera dorée, sachant qu'on pourra la modifier à l'envi. Cette manette sera elle aussi disponible le 15 novembre prochain, au prix de 199,99€ et si les précommandes sont déjà ouvertes sur le Microsoft Store, il faudra attendre encore un peu pour que Micromania et Amazon la proposent à leur tour.