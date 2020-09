Xbox Series X/S : voici tous les liens où précommander les consoles, faites vite !

PRÉCOMMANDER LA XBOX SERIES X

Aujourd'hui 22 septembre signe l'arrivée d'un geste décisif dans l'industrie du jeu vidéo : l'ouverture des précommandes de la Xbox Series X et de la Xbox Series S. La première étant commercialisée à 499,99 euros et la seconde à 299,99 euros, chacune avec ses propres caractéristiques, il ne vous reste plus qu'à faire votre choix en fonction de vos demandes et, évidemment, de vos moyens : on rappelle que les deux machines sortiront le 10 novembre prochain et qu'elles seront également disponibles avec le Xbox All Access, comprenant le Xbox Game Pass Ultimate, le tout vendu à 32,99 euros par mois pour la Series X ou 22,99 euros par mois pour la Series S.Et faîtes attention : il semblerait qu'il y ait déjà des ruptures de stock, rendant certains liens inaccessibles comme chez Amazon ou Microsoft...