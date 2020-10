Xbox Series X/S : de la VR bientôt au programme ? Un indice sème le trouble

En termes de réalité virtuelle, on ne peut pas dire que Microsoft soit particulièrement impliqué. Au contraire de ses concurrents Sony, Oculus, HTC ou Valve, le géant américain n'a jamais souhaité s'insérer dans ce marché précis qu'il ne juge pas vraiment pertinent : pourtant, un dataminer vient de faire une drôle de découverte dans le code de l'exclusivité Microsoft Flight Simulator... laissant apparaître une trace de la VR sur Xbox Series X et S. En fouillant bien dans les fichiers du titre, on peut donc voir les lignes suivantes :Ce sont surtout les deux premières entrées qui nous intéressent : vous n'êtes pas sans savoir que "Scarlett" est le nom de code officiel de la Xbox Series X, que Microsoft lui-même utilisait publiquement pendant un temps. Quant à la mention de la VR sur PC, c'est logique puisque Microsoft Flight Simulator propose belle et bien cette fonction.Alors quoi, le titan américain prévoirait-il finalement de concevoir son propre casque à l'avenir ? Cela semble très compliqué à confirmer tant Phil Spencer expliquait , il y a encore peu, qu'il ne s'agissait pas de la politique d'Xbox. Mais vous savez, l'avenir est souvent plein de surprises... alors sait-on jamais.