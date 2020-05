Xbox Series X / PS5 : un patch gratuit pour que les jeux EA tournent sur les consoles next-gen

Comme lors de la transition Xbox 360/PS3 - Xbox One/PS4, un certain nombre de jeux seront cross-gen lors de la sortie de la Xbox Series X et de la PS5. Cette solution permet non seulement aux éditeurs de ne pas se couper des parcs installés, mais c'est aussi un moyen pour les joueurs de patienter un peu avant de sauter le pas. Du côté de Microsoft, grâce au Smart Delivery, un jeu Xbox One pourra également fonctionner sur Xbox Series X sans que l'on ait à passer une seconde fois à la caisse. Pour sa part, Sony Interactive Entertainment n'a pas encore formalisé les choses sur ce sujet, mais on peut s'attendre à ce que la PS5 offre le même service.Tout ça pour dire que chez Electronic Arts, on est déjà prêt à déployer des mises à jour gratuites grâce auxquelles les jeux de la maison pourront faire le grand écart entre les deux générations. "Notez que pour cette année fiscale, les projections tiennent compte des recettes générées par les jeux que nous allons lancer sur les machines actuelles, et pour lesquels une mise à jour gratuite sera proposée dans le cadre des consoles next-gen", a déclaré le directeur financier Blake Jorgensen lors de la publication des résultats financiers.Avant Electronic Arts, CD Projekt avait également assuré que Cyberpunk 2077 exploiterait le Smart Delivery de la Xbox Series X, et qu'il comptait également développer une version tirant réellement profit des capacités des consoles next-gen.