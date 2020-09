Xbox Series X : Microsoft sur le point de révéler enfin le prix de la console ?

I understand everyone is excited to know and people want to plan purchases etc. We’ll let you all know when we’re ready 💚 — Samuel Bateman (@samuelofc) 31 août 2020

le 24 septembre prochain à 21 heures (14 heures chez nous) n'évoquera aucunement le successeur de la Xbox One.

Qu'il s'agisse de Microsoft ou de Sony Interactive Entertainment, aucun des deux constructeurs ne semble décidé à dévoiler le prix de sa prochaine console. Conscient que sa stratégie tarifaire a pénalisé la Xbox One dès son lancement (elle coûtait 100€ plus cher que la PS4, Kinect compris), la firme de Redmond ne veut surtout pas commettre la même erreur avec la Xbox Series X et attend donc que son rival dégaine le premier. Sauf qu'en face, on ne compte pas non plus abattre ses cartes, d'où ce jeu du chat et de la souris qui dure depuis des mois maintenant.En tout cas, ce mystère autour du prix des machines next-gen ennuie les joueurs qui souhaiteraient savoir à quelle sauce leur portefeuille va être mangé. "C'est un peu fou que ni Sony, ni Microsoft n'ait encore dévoilé le prix de leurs consoles, alors qu'elles sont censées sortir dans deux mois, s'est d'ailleurs plaint un tweetos. Les gens veulent savoir combien ils vont payer. Je sais que cette décision ne dépend pas de vous, mais je pense toujours que ça va être annoncé très tard."Ce à quoi Samuel Bateman, responsable marketing chez Xbox UK, lui a répondu : "Je comprends que tout le monde soit impatient de connaître [le prix de la Xbox Series X] pour planifier les achats, etc. Nous vous tiendrons au courant lorsque nous serons prêts." Ce qui est certain, c'est que Microsoft n'annoncera rien au Tokyo Game Show 2020. En effet, la firme de Redmond a fait savoir que son showcase japonais prévu