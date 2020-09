Xbox Series X : des nouvelles infos au Tokyo Game Show 2020 ? La réponse de Microsoft

.@Xbox_JP is heading to Tokyo Game Show!



✅Celebrating Japanese game creators & games

✅Updates coming to Microsoft Flight Simulator for PC

✅Japanese Minecraft community creativity

✅Showcase broadcast in Japanese only

❌No new next-gen news



More info: https://t.co/3GnlHi1ClU https://t.co/1QhZE7xVQw — Xbox (@Xbox) 2 septembre 2020

Conscient qu'il doit redorer son image au pays du Soleil-Levant, Microsoft prendra part à la version digitale du Tokyo Game Show 2020 qui, on le rappelle, aura lieu du 24 au 27 septembre. Forcément, un certain nombre d'observateurs s'attendaient à ce que le constructeur américain en profite pour parler de la Xbox Series X. Ca ne sera pas le cas manifestement, puisque sur Twitter, la firme de Redmond a indiqué que son showcase ne traiterait pas de la next-gen.En fait, l'événement permettra surtout à Microsoft de mettre en avant les développeurs japonais, de faire le point sur la version PC de Microsoft Flight Simulator, et d'applaudir la créativité dont faire preuve la communauté nippone de Minecraft. Tout ça sera retransmis en japonais seulement le 24 septembre prochain à 21 heures (14 heures chez nous), preuve que Phil Spencer et ses collaborateurs s'adresseront essentiellement au marché local.Enfin, rappelons que le patron de la division Xbox a promis que la Xbox Series X sortira au Japon à la fin de cette année, soit en même temps que l'Europe et les Etats-Unis ; un traitement de faveur auquel n'avait pas eu droit la Xbox One. En effet, cette dernière était arrivée sur l'Archipel neuf mois après l'Occident.