Xbox Series X : Micromania détaille l'accès au Xbox All Access, ça s'annonce plus compliqué que prévu

Sur le papier, le Xbox All Access est une franche bonne idée : pour 32,99 euros par mois pendant deux ans, il est alors possible d'obtenir sa Xbox Series X (ou une Series S pour 24,99 euros par mois) et de profiter de façon illimitée au Xbox Game Pass Ultimate, comprenant également xCloud et les jeux Electronic Arts. Une offre aussi agressive qu'alléchante mais néanmoins compliquée à déployer dans nos contrées : en l'occurrence, Micromania vient de donner des détails quelque peu... fâcheux.



En effet, pour profiter du Xbox Game Pass chez l'enseigne française, il faut obligatoirement avoir réservé la console et, surtout, avoir déjà donné l'acompte de 50 euros : après quoi seulement il sera possible de déposer un dossier de candidature. Après examen du dit-dossier, Micromania vous dira si vous pourrez profiter du Xbox All Access : si un refus vous est communiqué, vous pourrez tout de même récupérer votre console en magasin, comme prévu initialement.



En revanche, pour tous ceux ayant simplement précommandé la console (mais n'ayant pas donné encore l'acompte de 50 euros) et pour ceux qui ne sont pas encore passés à l'acte, le revendeur indique que l'offre... ne les concerne tout simplement pas. Du moins, dans un premier temps. Les stocks étant ce qu'ils sont - c'est-à-dire assez limités - il semblerait que l'entreprise fasse le tri dans sa clientèle afin de s'assurer qu'aucune déperdition n'ait lieu. Un sacré bazar qui fait déjà polémique sur les réseaux sociaux, le Xbox Game Pass tant promu par Microsoft s'avérant, au final, bien difficile d'accès.