Xbox Series X : le directeur technique de DiRT 5 séduit par le SSD de la console

Souvent, lorsque l'on parle du SSD des consoles next-gen, on évoque celui de la PS5. Il faut dire que l'architecte Mark Cerny a mis le paquet dessus, quitte à laisser quelques téraflops à Microsoft. Pourtant, aujourd'hui, c'est bien le SSD de la Xbox Series X qui est loué par David Springate, le directeur technique de DiRT 5. D'après lui, c'est surtout dans ce domaine que l'écart avec la génération précédente se fera le plus sentir."Le SSD est quelque chose de vraiment incroyable, explique-t-il au Xbox Wire . C'est bien plus que le SSD que l'on trouve sur PC. Être en mesure de charger autant de données à une telle vitesse n'est pas uniquement impressionnant ; en tant que développeur, c'est aussi très intéressant. Dans DiRT 5, nous allons pouvoir accéder aux courses de manière très rapide. Plus d'écran de chargement, plus de rêvasserie, plus le temps de jeter un coup d'oeil au téléphone ; en fait, on pourra jouer sans aucune interruption. A l'avenir, j'ai hâte de voir à quel point cette technologie va transfigurer le jeu vidéo, car j'y crois beaucoup."Plus loin dans l'interview, David Springate insiste sur le fait que le SSD permet de déplacer les données à une vitesse hallucinante, y compris au milieu d'une seule et même image. Puisque l'on parle de la technique, le bonhomme assure que sur Xbox Series X, DiRT 5 pourra tourner en 4K 120fps. Pour mémoire, la sortie du jeu est fixée à octobre prochain sur PC, Xbox One et PS4, et à la fin de l'année sur Xbox Series X et PS5.