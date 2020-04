Xbox Series X : Microsoft dépose un nouveau logo pour sa console next gen'

Microsoft va-t-il changer prochainement le logo de la Xbox Series X ? C'est en tout cas ce qu'on se demande fortement au vu du dernier dépôt de logo réalisé il y a quelques jours par la firme de Redmond. Comme vous pouvez le voir sur la capture d'écran ci-dessous, un nouveau logo Xbox Series X a été enregistré le 16 avril dernier auprès de l'organisme Justia. Radicalement différent du logotype qu'on avait pu voir lors des VGA 2019, ce nouveau design pourrait bien faire partie d'une nouvelle stratégie de marque, afin de différencier plusieurs machines d'une même gamme (on se rappelle que deux Xbox étaient initialement envisagées). Rien ne garantit bien sûr que la firme de Redmond utilisera bel et bien ce nouveau logo. Il ne reste plus qu'à attendre l'arrivée de la machine pour en avoir le coeur net.