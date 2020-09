Xbox Series S : on pourra changer de jeu à la volée, une vidéo pour présenter l'option Quick Rsume

La superpuissance de la prochaine génération de consoles, ainsi que leur architecture spécifique, permettra tout un tas de joyeusetés pratiques : si les temps de chargement auront quasiment disparu sur Xbox Series S, il sera également possible de lancer plusieurs jeux simultanément et de changer de titre comme bon nous semble... en quelques secondes seulement.D'ailleurs, Microsoft a donné un nom à cette fonctionnalité attrayante : il s'agit de l'option Quick Resume. Et pour la présenter comme il se doit avec des images parlantes, la firme américaine a concocté un petit trailer clair et précis, illustrant au passage la totale rétrocompatibilité de la machine.Notons que la feature sera bien entendu proposée aussi sur Xbox Series X : les deux bêtes sortiront, pour rappel, le 10 novembre prochain au prix de 299,99 et 499,99 euros.