Xbox Series S : la console mentionnée une nouvelle fois sur un produit Microsoft

Secret de Polichinelle, la Xbox Series S n'a toujours pas été officialisée par Microsoft, mais les indices prouvant son existence continuent de se multiplier, avec aujourd'hui un produit Microsoft qui mentionne la machine. Après la fuite de la manette Xbox Series X et de son packaging mentionnant qu'elle est compatible Xbox Series S, c'est encore un pad qui est à l'origine de la fuite du jour. Un utilisateur Twitter qui s'est racheté une manette Xbox classique a pu remarquer que la Xbox Series S apparaît sur le bon d'essai du Xbox Game Pass Ultimate fourni dans la boîte du périphérique. Il n'y a donc plus aucun doute sur l'existence de la machine, reste à savoir quand Microsoft décidera de l'annoncer publiquement.

I got a new controller for my Xbox since mine was broken. Interestingly enough, the Game Pass Ultimate trial code sheet mentions the unannounced @Xbox Series S. It’s definitely a thing. pic.twitter.com/GX1rOYG5g7