Xbox : Phil Spencer serait-il en train de teaser le fameux modèle consacré au streaming ?

connectées 2022 du constructeur l'application Xbox, histoire de permettre aux utilisateurs d'accéder au catalogue du Xbox Game Pass disponible dans le Cloud sans posséder nécessairement une console.





On ignore si Phil Spencer a été conseillé par Hideo Kojima, mais toujours est-il que le patron de la division Xbox prend désormais un malin plaisir à dissimuler des indices dans son étagère. Ainsi, dans un tweet où il fait mine de célébrer les 25 ans de Fallout, l'homme fort de Microsoft laisse discrètement apparaître sur la photo un mystérieux objet qui, si l'on en croit Tom Warren de The Verge , serait le fameux Keystone (nom de code). Alors que l'on a longtemps cru qu'il s'agirait d'une sorte de clé à insérer dans un port HDMI, en réalité, l'objet devrait prendre la forme d'une box à connecter à une TV ou à un moniteur.Ressemblant grandement à la Xbox Series S - le compte Twitter Xbox glissant au passage qu'il s'agit d'un vieux prototype - l'appareil devrait permettrait de lancer un certain nombre d'applications telles que Netflix, et bien évidemment des jeux Xbox via une interface plus light que celle à laquelle nous sommes habitués. Plus tôt dans l'année, Microsoft avait déjà confirmé le nom Keystone tout en précisant que le but était d'en faire une machine s'articulant autour du Xbox Cloud Gaming qui, comme chacun sait, est lié au Xbox Game Pass.Toujours d'après The Verge, Microsoft continuerait de travailler sur Keystone avec la ferme intention de le commercialiser. En attendant, n'oublions pas que la firme de Redmond s'est récemment associée avec Samsung pour intégrer dans les TV