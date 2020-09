Xbox One X : les ventes explosent, les joueurs auraient-ils confondu avec la Xbox Series X ?

Xbox One X sales rank is up 747% on Amazon lol...



Wonder how many people bought an Xbox One X instead of an Xbox Series X https://t.co/atj4thPwqD pic.twitter.com/CUzRkib3Sr — Andrew Alerts (@AndrewAlerts) 22 septembre 2020

Hier était un grand jour pour Microsoft, et pour cause : il s'agissait de l'ouverture des précommandes de la Xbox Series X. Avec une stratégie finement menée, la machine américaine a très vite atteint la rupture de stocks chez les différents revendeurs, laissant un tas de joueurs sur le carreau. Et figurez-vous qu'au sein du classement Amazon US, la Xbox One X a bondi à la quatrième place... soit une augmentation de 747%.Comme l'indique ironiquement un internaute sur Twitter, on peut alors se poser légitimement la question suivante : la clientèle n'aurait-elle pas confondu "Xbox Series X" et "Xbox One X" ?Pour les non-initiés, il est alors tout à fait probable qu'ils aient commandé la console de l'actuelle génération en pensant acquérir celle de la prochaine. Et le fait que les ventes augmentent autant le jour même de l'ouverture des précommandes de la Series X n'est peut-être pas d'un hasard.En tout cas, si vous souhaitez précommander la bête dans sa version la plus puissante ou dans sa version Series S, tous les liens pour l'acheter sont disponibles à cette adresse . Ne vous trompez pas !