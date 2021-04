Xbox : une nouvelle mise à jour pour les consoles de Microsoft, le Xbox Game Pass mis en avant

Vous pourrez également voir les succès depuis la page « détails » d’un jeu. Avant la fin du mois, tout le monde pourra profiter de ces mises à jour dans l’application et nous continuerons à affiner l’expérience au fil du temps", garantit Microsoft.

Vous saurez dorénavant lorsque le jeu tournant en arrière-plan ralentit vos téléchargements et vous pourrez suspendre celui-ci pour libérer de la bande-passante et ainsi obtenir la meilleure vitesse de téléchargement possible, assure Microsoft. Ensuite, grâce à la fonction Quick Resume, vous pourrez reprendre votre jeu là où vous en étiez."Enfin, des retouches ont également été apportées au niveau des Succès, puisque comme réclamé par la communauté, l'application Xbox sur iOS et Android permettra à nouveau de consulter nos Succès. "