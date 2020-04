Xbox Live : les jeux gratuits pour le mois de mai 2020 sont connus, on va pouvoir faire du foot

V-Rally 4 (59,99 €) : Disponible du 1er au 31 mai sur Xbox One

Warhammer 40,000 : Inquisitor (39,99 €) : Disponible du 16 mai au 15 juin sur Xbox One

Sensible World of Soccer (9,99 €) : Disponible du 1er au 15 mai sur Xbox One & Xbox 360

Overlord II (9,99 €) : Disponible du 16 au 31 mai sur Xbox One & Xbox 360

Les fans de football ne sont pas sans savoir que la Ligue 1 n'ira pas à son terme cette saison, en raison de l'épidémie de coronavirus. C'est le Premier ministre, Edouard Philippe, qui l'a annoncé cet après-midi devant les députés de l'Assemblée Nationale. Heureusement, Sensible World of Soccer fait partie des jeux dont les membres Gold du Xbox Live pourront profiter gratuitement durant le mois de mai, comme vient de l'annoncer Microsoft. Par ailleurs, la sélection comprendra V-Rally 4, Warhammer 40,000 : Inquisitor et Overlord II.Même si Sony Interactive Entertainment n'a encore rien annoncé, selon les dernières rumeurs , le PlayStation Plus devrait proposer de son côté Dying Light et Dark Souls Remastered.