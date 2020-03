Xbox Live : les jeux gratuits pour le mois d'avril 2020 sont connus, il y a de la simulation automobile

Project Cars 2 (69,99 €) : Disponible du 1er au 30 avril sur Xbox One

Knights of Pen and Paper Bundle (22,49 €) : Disponible du 16 avril au 15 mai sur Xbox One

Fable Anniversary (39,99 €) : Disponible du 1er au 15 avril sur Xbox One & Xbox 360

Toybox Turbos (9,99 €) : Disponible du 16 au 30 avril sur Xbox One & Xbox 360

Compte tenu que le mois de mars est sur le point de tirer sa révérence, Microsoft vient de communiquer la liste des jeux dont les membres Gold du Xbox Live pourront profiter gratuitement durant avril. Les fans de sports mécaniques seront certainement intéressés par Project CARS, le jeu de course de Slightly Mad Studios que l'on ne présente plus. Il y a aussi Fable Anniversary qui, on le rappelle, est un remake du tout premier épisode sorti en 2004 sur Xbox. Knights of Pen and Paper Bundle et Toybox Turbos complètent la sélection.