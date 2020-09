Xbox Game Pass : mauvaise nouvelle, le prix de l'abonnement augmente... sur PC

Si le Xbox Game Pass est déjà bien installé sur les consoles de salon de Microsoft (et la tendance devrait encore s'accentuer à l'avenir), sur PC, le constructeur est encore dans une phase de bêta. C'est effectivement plutôt surprenant quand on connait l'efficacité du système sur Windows, parfaitement fonctionnel depuis longtemps maintenant :: exactement comme sur Xbox One, donc, et sur Xbox Series X et S quand celles-ci sortiront. Voilà, tenez-le vous pour dit.Et sans ça, rappelons la grande nouvelle de la semaine : Microsoft a hier dévoilé le Xbox All Access qui, pour 24,99 euros par mois ou 34,99 euros par mois (sur une durée totale de 24 mois), permettra de repartir avec une Xbox Series S ou une Xbox Series X ainsi qu'un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate. Ce dernier est donc disponible sur les machines de salon, mais également sur Windows et propose même Project xCloud, permettant de jouer à ses jeux sur ordinateur, smartphone ou tablette... Et ça, c'est une offre sacrément intéressante.