Xbox Game Pass : des nouveaux jeux vont débarquer sur Xbox One et PC avant la fin du mois

Bomber Crew

Braid

Full Metal Furies

Metal Slug 3

The Banner Saga 2

Ruiner

Silence : The Whispered World 2

Smoke and Sacrifice





[MAJ 17h55] Sur PC, Microsoft a ajouté Deliver us the Moon, Gato Roboto, Gears Tactics, HyperDot, Levelhead, The Long Dark et Machinarium. The Banner Saga 2, Bomber Crew, Full Metal Furies, Ruiner, Silence : The Whispered World 2, Smoke and Sacrifice feront en revanche leurs valises le 30 avril.



Conscient que la période de confinement actuelle est synonyme d'ennui chez un certain nombre de joueurs, Microsoft continue de blinder le catalogue du Xbox Game Pass comme le fait savoir le constructeur américain sur le Xbox Wire . Ainsi, The Long Dark arrivera dès demain (16 avril), avant d'être imité par Gato Roboto le 21 avril - ce qui correspond d'ailleurs à la date de sortie du jeu. Arrivera ensuite Deliver us the Moon le 23 avril (le lendemain du déploiement de la nouvelle mise à jour "Ships of Fortune" pour Sea of Thieves), puis HyperDot et Levelhead le 30. Précision d'importance : seule la Xbox One est concernée par cette sélection de productions ID@Xbox.Enfin, les jeux suivants seront retirés du service le 30 avril prochain :