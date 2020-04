Sea of Thieves : l'Inside Xbox présente la nouvelle mise à jour "Ships of Fortune"

A noter qu'une nouvelle société commerciale fera son apparition : The Reaper’s Bones. "Conserver votre précieux statut d’émissaire face aux Reaper’s Bones



Autre ajout : la possibilité, désormais, pour les coéquipiers d'



Les cartes aux trésors ont été remplacées par un seul coffre que l'on ne peut livrer qu'à un seul endroit. Avec le temps total qui a été réduit à 15 minutes, on nous promet un rythme plus soutenu. Autre ajout : la possibilité, désormais, pour les coéquipiers d'un pirate vaincu de le ranimer pendant un court laps de temps. Enfin, les développeurs ont tenu à introduire des chats (trois races) que l'on pourra customizer afin qu'ils aient la classe. Oui, on peut dire que le programme de cette mise à jour est plutôt chargé. ne sera pas de tout repos car ces derniers n'ont qu'un seul but : faire mordre la poussière à leurs rivaux et mettre la main sur leurs drapeaux en guise de trophées", est-il indiqué dans le communiqué. Parmi les autres joyeusetés, il y a l'Arène où l'on pourra obtenir plus de récompenses lorsque vous accomplissez un voyage et même des éléments cosmétiques pour celles et ceux qui s'en sortiront le mieux", nous explique-t-on.

Comme on pouvait s'y attendre, Rare a profité de l'Inside Xbox de ce soir pour en remettre une couche avec Sea of Thieves. Plus concrètement, les possesseurs du jeu vont pouvoir bénéficier d'une mise à jour gratuite dont le déploiement est prévu pour ce mois-ci. Baptisée "Ships of Fortune", elle permettra aux joueurs d'endosser le rôle d'émissaire pour l'une des sociétés commerciales, sachant qu'il leur faudra s'acquitter d'une grosse somme pour prouver leur bonne foi. "Devenir émissaire est un excellent moyen